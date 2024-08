Operadoras de telecomunicações estão a ganhar mais 6,5% por cliente nos pacotes

As operadoras de telecomunicações fecharam o primeiro semestre do ano com mais de mil milhões de euro em receitas pelos serviços em pacote. Em comparação com igual período do ano anterior, registaram um aumento de 9,1%, segundo avança esta sexta-feira a Anacom.

Ainda segundo o regulador, há quatro meses consecutivos que os proveitos dos operadores registam "um crescimento anual em torno de 9%", o que não ocorria desde 2016.

A justificar estas subidas estão as chamadas ofertas 4 e 5P, que incluem televisão, internet, telefone e telemóvel.

A receita mensal dos pacotes de telecomunicações por cliente aumentou 6,5%, para um valor médio mensal de 38,99 euros.

No final do segundo trimestre, o número de subscritores dos pacotes aumentou 2,3%.

Por operadores, a Meo mantém a maior quota de subscritores de serviços em pacote (41,7%), seguida da Nos (35,0%), da Vodafone (20,6%) e da Nowo (2,6%). Em comparação com o trimestre homólogo, a Meo e a Vodafone aumentaram o número de clientes, enquanto a Nos e a Nowo perderam subscritores.