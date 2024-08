Endividamento da economia sobe 15,6 mil milhões de euros

A dívida da economia portuguesa subiu 15,6 mil milhões de euros para 811,3 mil milhões de euros, nos primeiros seis meses do ano. Os dados são avançados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal.

A maior fatia do endividamento (444,4 mil milhões de euros) diz respeito ao setor privado, os restantes 366,9 mil milhões de euros são do setor público.

Com a evolução do Produto Nacional Bruto (PIB) no primeiro semestre, o peso do endividamento entre o sector privado desceu, mas no setor público voltou a subir.

Para esta subida contribuíram as administrações públicas e as empresas públicas. No setor público o endividamento aumentou em 13,7 mil milhões de euros.

No privado, regista-se um aumento de 1,9 mil milhões de euros no endividamento entre os particulares, nas empresas praticamente não há alterações.

Apesar destes dados, no conjunto do sector não financeiro, o peso do endividamento face ao PIB anual desceu de 299,7% para 296,1%.