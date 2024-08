Administração da Parpública afastada pelo Governo

O Governo afastou esta quinta-feira a administração da Parpública, liderada por José Realinho de Matos, confirmou à Renascença o Ministério das Finanças. A notícia foi avançada pelo Jornal de Negócios.

"O Ministério confirma a notícia sobre a decisão de afastamento da Administração da Parpública", adianta uma fonte oficial das Finanças, em resposta à Renascença, sem avançar mais pormenores.



O afastamento da administração da Parpública, empresa que gere as participações do Estado, terá sido comunicada hoje a José Realinho de Matos.

A saída foi justificada com a existência de uma postura mais reativa do que preventiva da administração, bem como com a falta de prestação de informação atempada ao Ministério, segundo o Jornal de Negócios.