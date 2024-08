Dirigentes da Fed apontam como provável corte dos juros em setembro

No que diz respeito à evolução da situação económica, os dirigentes consideraram que "a atividade económica dos EUA avançou solidamente até agora este ano, mas a um ritmo marcadamente mais lento do que no segundo semestre de 2023".

As taxas diretoras do banco central dos EUA mantiveram-se inalteradas na reunião de julho, após um voto unânime dos responsáveis pela política monetária, mas os mercados esperam um corte em setembro.

Já as condições do mercado de trabalho "continuaram a melhorar: os ganhos de emprego moderaram-se e o desemprego a taxa subiu ainda mais, mas permaneceu baixa", enquanto a inflação "situou-se bastante abaixo do ritmo do ano anterior, mas manteve-se ligeiramente elevada".

Os técnicos que preparam previsões para a reunião reviram em baixa a estimativa para a inflação, "refletindo os dados recebidos e o nível mais baixo projetado de utilização de recursos", projetando que a taxa atinja a meta dos 2% em 2026.

Assim, "muitos participantes notaram que os riscos para a meta de inflação diminuíram", mas a maioria "observou que os riscos para a meta de emprego aumentaram".

É de recordar que dados do mercado de trabalho mais fracos que o esperado para o mês de julho levaram a perdas nos mercados no início de agosto, devido a receios de uma recessão nos Estados Unidos. No entanto, as bolsas recuperaram, nomeadamente depois de serem conhecidas mais estatísticas em linha com o esperado.