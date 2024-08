Taxa de inflação homóloga da zona euro passa de 5,3% para 2,6% em julho

A taxa de inflação anual na zona euro fixou-se em 2,6% em julho, metade dos 5,3% registados no período homólogo de 2023, anunciou o serviço estatístico da União Europeia (UE), o Eurostat.

Dados publicados esta terça-feira pelo Eurostat revelam que a taxa de inflação anual da zona euro foi de 2,6% em julho de 2024, contra 2,5% em junho, sendo que, um ano antes, a taxa era de 5,3%.

No conjunto da UE, a inflação anual foi de 2,8% em julho de 2024, contra 2,6% em junho, quando um ano antes a taxa era de 6,1%.

Por Estado-membro, as taxas anuais mais baixas foram registadas na Finlândia (0,5%), na Letónia (0,8%) e na Dinamarca (1,0%), enquanto as mais elevadas se verificaram na Roménia (5,8%), na Bélgica (5,4%) e na Hungria (4,1%).

Em Portugal, a taxa de inflação anual foi de 2,7% em julho, o que compara com 4,3% no período homólogo de 2023 e com 3,1% em junho deste ano.

Em comparação com junho de 2024, a inflação anual diminuiu em nove Estados-membros, permaneceu estável em quatro e aumentou em 14, de acordo com o Eurostat.

Por componente, em julho de 2024, o maior contributo para a taxa de inflação anual da área da moeda única veio dos serviços (+1,82 pontos percentuais, pp), seguido pelos produtos alimentares, álcool e tabaco (+0,45 pp), pelos produtos industriais não energéticos (+0,19 pp) e pela energia (+0,12 pp).