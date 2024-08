O desemprego aumento em julho face ao mês anterior, em 0,1%, travando a tendência de descida.

Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), Portugal fechou o mês de julho com mais de 305 mil desempregados inscritos no IEFP.

Em termos homólogos, o desemprego subiu de forma expressiva em 7,3%.

O desemprego aumentou em cada região do país, com a exceção do Algarve, onde desceu.