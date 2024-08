PRR: Beneficiários receberam mais de 5.000 milhões de euros até quarta-feira

Os beneficiários diretos e finais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) receberam mais de 5.000 milhões de euros até quarta-feira, segundo o último relatório de monitorização.

No total, os pagamentos ascendem agora a 5.081 milhões de euros, mais 112 milhões de euros em comparação com a semana anterior.

Este valor corresponde a 23% da dotação e do valor contratado e a 26% do aprovado.

Com os maiores montantes recebidos estão as empresas (1.888 milhões de euros) e as entidades públicas (1.245 milhões de euros). .

Seguem-se as empresas públicas (527 milhões de euros), as autarquias e áreas metropolitanas (509 milhões de euros), as escolas (275 milhões de euros), as instituições de ensino superior (223 milhões de euros), as famílias (173 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (127 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (114 milhões de euros). .

Por sua vez, as aprovações de projetos atingiram 19.229 milhões de euros, o que equivale a 87% da dotação e do valor programado. .

A liderar as aprovações estão as empresas (5.763 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (5.115 milhões de euros). .

Destacam-se ainda as autarquias e áreas metropolitanas (3.047 milhões de euros) e as empresas públicas (2.849 milhões de euros). .

Surgem depois as instituições de ensino superior (777 milhões de euros), as escolas (619 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (452 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (391 milhões de euros) e as famílias (217 milhões de euros). .

Até quarta-feira, foram submetidas 345.725 candidaturas ao PRR, mais 1.338 do que na semana passada. .

Contabilizam-se ainda 231.593 candidaturas analisadas, mais 3.248 face à semana anterior, e 186.114 aprovadas, um aumento de 3.034. .

Bruxelas transferiu para Portugal um total de 8.493 milhões de euros. .

Após a reprogramação do PRR, aprovada em setembro de 2023, a dotação do plano ascendeu a 22.216 milhões de euros. .

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico. .

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.