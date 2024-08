Vai um Mars com as Pringles? Grupo compra antiga Kellogg's por 36 mil milhões

O acordo é uma aposta em como os consumidores vão continuar a consumir "snacks" de marca, e acontece numa altura em que as empresas de alimentos embalados enfrentam uma estagnação no crescimento após anos de aumentos de preços num clima de inflação.

A Mars, uma multilnacional fabricante de chocolates e comida para animais, vai comprar a Kellanova, antiga Kellogg's, num acordo de quase 36 mil milhões de dólares. Se aprovada, a compra vai resultar na junção de marcas como M&M's, Snickers, Twix, Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Pringles, Corn Flakes e Frosties, no maior negócio do setor até agora em 2024.

Os consumidores nos Estados Unidos da América e na Europa - grandes mercados para ambas as empresas - têm procurado alternativas mais baratas, trocando marcas por produtos de marca branca.

O setor de alimentos embalados dos EUA está a passar por um robusto período de negócios, à medida que as empresas procuram ganhar escala para suportar o impacto dos consumidores cansados da inflação e a reduzir custos.



Os investidores também estão preocupados com o declínio nas vendas devido ao maior uso de medicamentos de perda de peso, como Ozempic e Wegovy, que reduzem o apetite e levam à sensação de saciedade. Weihrauch afirmou que metade do portfólio da empresa será composto por alimentos "saudáveis".

A aquisição, que supera a compra da Wrigley pela Mars em 2008, por 23 mil milhões de dólares, e é um dos maiores negócios já feitos na indústria de alimentos embalados, não deve enfrentar muitos obstáculos das autoridades de concorrência, devido à sobreposição limitada nas ofertas das duas empresas.

Após a conclusão do acordo no primeiro semestre de 2025, a Kellanova vai tornar-se parte da Mars Snacking, ficando sediada em Chicago. A data de conclusão do acordo pode ser adiada por até 12 meses, caso as empresas não recebam as aprovações regulatórias necessárias até agosto de 2025.