Governo admite "ajustamento" da lei para evitar subida das comissões do MB Way

O Governo garante que está a "acompanhar atentamente a temática das comissões" e admite mesmo rever a legislação em vigor para evitar a subida das comissões para os utilizadores do MB Way.

Em resposta à Renascença, o Ministério da Economia assume que pode ter de fazer um "ajustamento" na lei para travar o aumento das comissões para os clientes da aplicação da SIBS usada para efetuar pagamentos.

"No que diz respeito à política de defesa do consumidor, o Ministério da Economia, através da Direção-Geral do Consumidor, acompanha atentamente a temática das comissões e colaborará com o regulador, designadamente por via da participação no Fórum para os Sistemas de Pagamentos, com o objetivo de garantir a defesa dos interesses dos consumidores, incluindo a avaliação da necessidade de eventual ajustamento da legislação em vigor", pode ler-se na resposta enviado à Renascença.