Economia portuguesa é a que menos cresce na Zona Euro

A economia portuguesa está entre as que menos cresceu na Zona Euro no segundo trimestre, em relação aos três meses anteriores.

Um crescimento de 0,1% do PIB, revela o Eurostat, com Portugal ao lado da Roménia e depois da Áustria que regista um crescimento nulo.

Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o PIB aumentou 0,6% na zona euro e 0,8% na UE, depois da subida de 0,5% e 0,6%, respetivamente, no trimestre anterior, refere o Eurostat.

Segundo a estimativa feita pelo Serviço de Estatística da UE, o desemprego subiu 0,8% na zona euro e 0,7% na UE, no segundo trimestre face ao mesmo período do ano passado.

No segundo trimestre, o PIB da zona euro e da União cresceu 0,3%, na comparação com os três meses anteriores, enquanto o emprego aumentou 0,2%, para os países da moeda única e também para a totalidade do bloco comunitário.