Passageiros nos aeroportos nacionais aumentam 5% para quase 33 milhões

O número de passageiros nos aeroportos nacionais aumentou 5,2% no primeiro semestre, para 32,9 milhões, tendo sido registados máximos históricos nos valores mensais na primeira metade do ano, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta terça-feira.

Segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo, o aeroporto de Lisboa movimentou 50,8% do total de passageiros, que corresponde a 16,7 milhões e um aumento de 5,3% comparando com o mesmo período de 2023.

Já o aeroporto do Porto concentrou 22,8% do total de passageiros movimentados (7,5 milhões; +5,8%), enquanto o aeroporto de Faro registou um crescimento de 3,3% no movimento de passageiros, totalizando 4,3 milhões.