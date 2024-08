Recorde. Quase 33 milhões de passageiros no primeiro semestre nos aeroportos nacionais

O número de passageiros nos aeroportos nacionais aumentou 5,2% no primeiro semestre, para 32,9 milhões, tendo sido registados máximos históricos nos valores mensais na primeira metade do ano, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta terça-feira.

Segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo, o aeroporto de Lisboa movimentou 50,8% do total de passageiros, que corresponde a 16,7 milhões e um aumento de 5,3% comparando com o mesmo período de 2023.

Já o aeroporto do Porto concentrou 22,8% do total de passageiros movimentados (7,5 milhões; +5,8%), enquanto o aeroporto de Faro registou um crescimento de 3,3% no movimento de passageiros, totalizando 4,3 milhões.

O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, tendo registado crescimentos no número de passageiros desembarcados (+2,5%) e embarcados (+2,9%) face ao mesmo período de 2023. França e Espanha ocuparam a 2ª e 3ª posições, como principais países de origem e de destino.



Em junho de 2024, aterraram nos aeroportos nacionais 23,3 mil aeronaves em voos comerciais, correspondendo a 6,7 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos) e foram movimentadas 20,3 mil toneladas de carga e correio (+2,5%, +5,6% e +13,4%, respetivamente, face a junho de 2023).



No mesmo mês, 81,9% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais corresponderam a tráfego internacional, atingindo 2,8 milhões de passageiros (+5,7% 1 ), na maioria provenientes do continente europeu (68,4% do total), correspondendo a um aumento de 4,7% face a junho de 2023. O continente americano foi a segunda principal origem, concentrando 9,4% do total de passageiros desembarcados (+9,9%).