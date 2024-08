Taxa de desemprego entre os jovens nunca foi tão baixa em todo o mundo

A taxa de desemprego entre os jovens nunca foi tão baixa, nos últimos 15 anos, em todo o mundo: 13%, indica um relatório da Organização Internacional do Trabalho.

Há, no entanto, um dado preocupante: um em cada cinco jovens dos 15 aos 24 anos não estuda, nem trabalha.

De acordo com o relatório, em cada três jovens desempregados dois são mulheres.

A Organização Internacional do Trabalho alerta que o crescimento insuficiente de empregos não precários está a causar ansiedade entre a população jovem com mais qualificações.

Quanto ao desemprego, as perspetivas são animadoras.

“Olhando para o futuro, espera-se que a taxa global de desemprego juvenil continue diminuindo nos próximos dois anos, atingindo 12,8% em 2024 e 2025”, lê-se no relatório.

Com 64,9 milhões de jovens desempregados em todo o mundo, o número total de jovens sem emprego é também o mais baixo desde 2000.

No entanto, “para os jovens dos Estados árabes, do leste e do sudeste asiático e do Pacífico, a taxa de desemprego juvenil em 2023 foi superior à de 2019”.

Os números da OIT que contrariam a realidade nacional: de acordo com o Banco de Portugal, no primeiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego dos 16 aos 24 anos era de 23%.