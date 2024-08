CEO britânicos ganham 120 vezes mais do que trabalhadores

Em 2023, os presidentes das principais empresas britânicas receberam salários recorde, enquanto os trabalhadores britânicos defendem salários mais altos.

Segundo o think tank High Pay Centre, o salário médio de um diretor executivo de uma empresa do FTSE-100 - que representa as 100 maiores empresas da Bolsa de Valores de Londres - aumentou para 4,19 milhões de libras que corresponde a 4,90 milhões de euros mais 2,2% do que em 2023.

Este é um valor 120 vezes superior ao salário médio de um trabalhador a tempo inteiro no Reino Unido.

"O aumento da remuneração média dos diretores executivos reflete um pequeno número de empresas que atribuem prémios salariais muito elevados, em vez de grandes aumentos generalizados", afirmou Luke Hildyard, diretor do High Pay Centre.

Pascal Soriot, do fabricante de medicamentos AstraZeneca AZN.L, foi o diretor executivo britânico mais bem pago. Segundo o High Pay Centre, ganhou 16,85 milhões de libras. Seguiu-se Erik Engstrom, do grupo de informação e análise RELX REL.L, com 13,64 milhões de libras (15,19 milhões de euros).