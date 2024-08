Wall Street fecha em alta a recuperar das perdas da véspera

A bolsa nova-iorquina encerrou esta terça-feira em recuperação parcial, depois da queda acentuada da véspera, devido a um receio com um arrefecimento da economia dos EUA.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones, que na segunda-feira conheceu a sua pior sessão em dois anos, ganhou 0,76%, o tecnológico Nasdaq subiu 1,03% e o alargado S&P500 avançou 1,04%.

Na véspera, o Dow cedeu 2,60%, o Nasdaq caiu 3,43% e o S&P500 baixou três por cento.

Fator importante na estabilização dos mercados nesta terça-feira foi a paragem da apreciação do iene.

"As coisas vão muito melhor do que ontem", comentou Jack Ablin, da Cresset, sublinhando que a queda de segunda-feira foi devida em parte "a vendas forçadas".

Como explicou: "A fonte destas vendas foi o movimento de 'carry trade', onde os especuladores se endividam em ienes para investir nas mega capitalizações da tecnologia, mas que, quando o iene, se aprecia, livram-se destas posições".

Para Michael Pearce, da Oxford Economics, também houve uma "escalada" do receio de recessão nos EUA, depois da publicação, na sexta-feira, de números sobre o emprego em julho menos bons do que previsto.

"A reação dos investidores foi excessiva a uma variação regular dos números do emprego", considerou.

"Revimos os nossos modelos de recessão, em função do estado do mercado e das estatísticas e consideramos que, se os riscos aumentaram, permanecem abaixo do patamar histórico" que indicia uma recessão, afirmou Michael Pearce.

Sobre a evolução do mercado bolsista, Jack Ablin manifestou-se mais prudente. "Continuo circunspecto, porque se isto é uma correção, então ainda há caminho a fazer, por o mercado continuar sobreavaliado".