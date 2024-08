Tribunal dos EUA considera Google monopólio ilegal nos motores de pesquisa

O Estado norte-americano acusou a Google de um abuso de posição dominante no mercado dos motores de pesquisa na internet, assinando acordos que excluíam outras empresas com o objetivo de manter um monopólio de poder, violando assim as regras de concorrência.

Segundo o "The New York Times" , o juiz Amit Mehta declarou na decisão emitida esta segunda-feira que "a Google é monopolista, e tem agido como tal para manter o seu monopólio" .

Um tribunal federal dos Estados Unidos da América (EUA) afirmou, esta segunda-feira à noite, que a Google agiu ilegalmente para manter um monopólio no mercado dos motores de pesquisa online. O julgamento, que começou em setembro de 2023, pode mudar o negócio de uma das maiores gigantes tecnológicas do mundo.

No julgamento, a Microsoft alegou estar preocupada com a possibilidade de o domínio da sua concorrente ter criado uma "internet Google", e que a relação com a Apple era "oligopolista".

Ainda antes do julgamento, o juiz já tinha recusado algumas das acusações do governo federal dos EUA e dos vários estados. Entre as acusações que ficaram pelo caminho está a de que os concorrentes eram prejudicados porque a Google desenhava os resultados de pesquisa para destacar os seus serviços.

Esta decisão pode criar um precedente novo nos EUA, abrindo caminho a condenações de outras gigantes tecnológicas. O Departamento de Justiça processou a Apple por dificultar que os consumidores abandonem o iPhone, e lançou ainda outra acusação contra a Google pela tecnologia de publicidade. A Amazon também foi processada, por eliminar as margens dos vendedores na plataforma de compras online, assim como a Meta, por eliminar a concorrência à nascença com as compras do Instagram e do WhatsApp.