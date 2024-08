Queda histórica em Tóquio. Dia negro nas bolsas com receios de uma recessão nos EUA

Os índices norte-americanos abriram a semana no vermelho, em linha com as perdas que estão a sofrer as praças europeias e depois de um arranque trágico das negociações na Ásia. O Down Jones abriu a cair 1,71%, o Nasdaq iniciou a sessão a perder 6,34%.

Segundo a Reuters, várias plataformas de negociação online estão inacessíveis para milhares de utilizadores.

O Japão registou esta segunda-feira a maior queda desde a “segunda-feira negra” de 1987: o Nikkei 225 desvalorizou 12,4%, o que obrigou a recorrer a um mecanismo travão que suspende as negociações. No entanto, o mote já tinha sido dado, e as perdas no Japão alastraram-se rapidamente a todas as praças asiáticas e determinaram a abertura no vermelho na Europa.

As criptomoedas já desvalorizaram cerca de 250 mil milhões, e só a bicoin atingiu o valor mais baixo dos últimos 5 meses.

As empresas do setor tecnológico também registam fortes perdas: Microsoft (-4,6%), Alphabet (-6%), Tesla (-12%), Meta Platforms (-6,8%), Amazon (-8,3%), Nvídia (-10%). Quedas que chegam a outros grandes grupos, como a Goldman Sachs (-6,6%) ou o Citigroup (-7,3%).

O principal índice do México abriu a cair 1%.

Nos Estados Unidos, é também esperada uma abertura em queda. Os futuros norte-americanos estão a perder mais de 4%.

O receio de uma recessão nos EUA

A fuga dos investidores a ativos de maior risco e também a venda de ações ganhou visibilidade depois de conhecido o relatório sobre o emprego nos Estados Unidos. A taxa de desemprego subiu duas décimas para 4,3%, o nível mais alto desde outubro de 2021.

Este movimento não começou esta segunda-feira, é visível desde sexta feira, altura em que o índice tecnológico Nasdaq já apontava sinais de correção, face aos máximos históricos que tem registado.

Warren Buffet, por exemplo, vendeu metade das ações da Apple. A informação foi conhecida durante o fim-de-semana e aumentou os receios sobre as tecnológicas. Esta madrugada, a Goldman Sachs reviu em alta a probabilidade de uma recessão económica nos Estados Unidos, de 15% para 25%.

Os mercados estão também a reagir aos juros elevados, depois da Reserva Federal norte-americana ter mantido inalterados os juros na semana passada, em máximos históricos. Ao contrário do Banco Central Europeu, que já fez um corte de 25 pontos base nas taxas diretoras, em junho.

Nos EUA, os juros estão entre 5,25% e 5,5%. A expectativa do mercado é que cheguem aos 3% até ao final de 2025.

(em atualização)