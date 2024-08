Queda histórica em Tóquio. Bolsas vivem dia negro com medo de uma recessão nos EUA

Uma queda histórica em Tóquio e uma sangria de perdas em Wall Street — esta segunda-feira foi marcada pelo vermelho em diversas bolsas, um pouco por todo o mundo, devido ao medo de uma recessão nos Estados Unidos. A Fed, Reserva Federal dos EUA, tentou acalmar os mercados, dizendo que irá resolver o que for preciso resolver.

Assim, os índices norte-americanos abriram a semana no vermelho, em linha com as perdas sofridas nas praças europeias e depois de um arranque trágico das negociações na Ásia. O Down Jones abriu a cair 1,71%, o Nasdaq iniciou a sessão a perder 6,34%. Em Lisboa, o índice de referência nacional, o PSI, desceu quase 2%, em linha com as principais praças europeias. Fechou a cair 1,87%, com 14 das 16 cotadas em perda.

Segundo a Reuters, várias plataformas de negociação online ficaram inacessíveis para milhares de utilizadores.

Já o Japão registou a maior queda desde a “segunda-feira negra” de 1987: o Nikkei 225 desvalorizou 12,4%, o que obrigou a recorrer a um mecanismo travão que suspende as negociações. No entanto, o mote já tinha sido dado, e as perdas em Tóquio alastraram-se rapidamente a todas as praças asiáticas e determinaram a abertura no vermelho na Europa.

As criptomoedas desvalorizaram cerca de 250 mil milhões, e a bitcoin atingiu o valor mais baixo dos últimos 5 meses.

As empresas do setor tecnológico também registam fortes perdas: Microsoft (-4,6%), Alphabet (-6%), Tesla (-12%), Meta Platforms (-6,8%), Amazon (-8,3%), Nvídia (-10%). Quedas que chegam a outros grandes grupos, como a Goldman Sachs (-6,6%) ou o Citigroup (-7,3%).

O principal índice do México abriu a cair 1%.

Nos Estados Unidos, os futuros norte-americanos abriram a perder mais de 4%.

O receio de uma recessão nos EUA

A fuga dos investidores a ativos de maior risco — e também a venda de ações — ganhou visibilidade depois de ter sido conhecido o relatório sobre o emprego nos Estados Unidos. A taxa de desemprego subiu duas décimas para 4,3%, o nível mais alto desde outubro de 2021.

Este movimento não começou esta segunda-feira, é visível desde sexta-feira, altura em que o índice tecnológico Nasdaq já apontava sinais de correção, face aos máximos históricos que tem registado.

Warren Buffet, por exemplo, vendeu metade das ações da Apple. A informação foi conhecida durante o fim-de-semana e aumentou os receios sobre as tecnológicas. Na madrugada de segunda-feira, a Goldman Sachs reviu em alta a probabilidade de uma recessão económica nos Estados Unidos, de 15% para 25%.

Os mercados estão também a reagir aos juros elevados, depois de a Reserva Federal norte-americana (FED) ter mantido inalterados os juros na semana passada, em máximos históricos — ao contrário do Banco Central Europeu, que já fez um corte de 25 pontos base nas taxas diretoras, em junho.

Nos EUA, os juros estão entre 5,25% e 5,5%. A expectativa do mercado é que cheguem aos 3% até ao final de 2025.

Queda da bolsa já entrou na campanha eleitoral

As perdas em Wall Street estão também a alimentar uma nova troca de argumentos a pensar no próximo ocupante da Casa Branca.

O candidato republicano, Donald Trump, disse que os mercados estão a rejeitar a candidatura de Kamala Harris, por ser “uma lunática radical de esquerda”. Em várias mensagens na rede social Truth, o antigo Presidente (e recandidato) diz que se está a assistir ao “crash de Kamala”.

“Os eleitores têm uma escolha, a prosperidade de Trump ou o crash de Kamala e a Grande Depressão de 2024, para não mencionar a probabilidade de uma Terceira Guerra Mundial se estas pessoas se mantiverem no cargo”, disse Donald Trump.



O candidato republicano a vice-Presidente, J.D. Vance, na rede social X, alerta que podemos estar à beira de uma “calamidade económica real”, que pede uma “liderança estável, como a que o presidente Trump garantiu por 4 anos”.