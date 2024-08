Preço do petróleo esteve em queda livre, mas já recupera

O barril de brent, que serve de referência para o mercado português, sobe 0,14%, para quase 77 dólares. Mas já esteve, esta segunda-feira, a negociar no valor mais baixo desde janeiro.

O mercado do petróleo está a recuperar a cotação, depois de uma queda abruta. Nenhuma matéria-prima ficou indiferente ao movimento registado esta segunda-feira, com os investidores a negociarem a venda dos ativos de risco, com receio de que a economia norte-americana entre em recessão.

O West Texas Intermediate (WTI), de referência para os EUA, segue quase inalterado, com uma subida de 0,03%, para mais de 73 dólares o barril.

Neste mercado, uma crise económica alivia a pressão sobre os preços porque baixa a expectativa de procura. No entanto, preocupações do lado da oferta, com dúvidas sobre o abastecimento, seguraram os preços.

Há dúvidas, por exemplo, sobre a produção no maior campo petrolífero da Líbia, depois de protestos locais terem obrigado a suspender a produção na região.

Os investidores estão ainda a preparar-se para um eventual ataque do Irão e aliados contra Israel, o que acentua a escalada do conflito no Médio Oriente e aumenta o risco de afetar a produção.

Segundo os analistas citados pela Reuters, a negociação do petróleo e derivados vai manter-se cautelosa, até os investidores perceberem que impacto vão ter os atuais receios na economia internacional.