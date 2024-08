Fecho da Linha do Oeste entre Sintra e Torres Vedras prolongado até final do ano

A Infraestruturas de Portugal (IP) prolongou até quase ao final do ano a interdição da circulação de comboios na Linha do Oeste entre Sintra e Torres Vedras, no distrito de Lisboa, devido às obras de modernização em curso.

Depois do encerramento do troço entre as estações de Mira Sintra (Sintra) e Torres Vedras por quatro meses, entre abril e este mês, prevê-se agora a "reabertura integral à circulação durante o quarto trimestre de 2024", informou esta segunda-feira a IP à agência Lusa.

"Após o início dos trabalhos no túnel [da Sapataria, no concelho de Sobral de Monte Agraço], foram detetadas situações, decorrentes da imprevisibilidade da natureza geológica do mesmo e que não eram identificáveis na fase de projeto, que obrigam a prolongar o período de suspensão, designadamente o aumento expressivo do volume de injeções para a consolidação e estabilização do túnel", explicou a empresa.

Segundo a IP, tem havido, contudo, um "reforço significativo de meios em obra, estando-se a trabalhar cerca de 20 horas por dia".

O encerramento da linha naquele troço localizado prende-se com as obras de eletrificação do túnel da Sapataria, consideradas "de elevada complexidade" -- é necessário o aumento da altura livre no túnel de forma a permitir instalar a catenária de alimentação elétrica dos comboios.