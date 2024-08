Bitcoin em queda livre arrasta tecnológicas em bolsa

Mas as quedas não se ficam pelo mundo digital: também vários mercados europeus e asiáticos abriram no vermelho esta semana. No velho continente, o índice alemão DAX é o que apresenta a maior queda, de 2.65% mas a bolsa portuguesa não fica longe desta marca: o PSI 20 baixou 2.36%.

Ainda no digital, as ações de empresas como a Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta ou Tesla também estão em declínio na Nasdaq , a bolsa norte-americana.

O mercado das moedas digitais, já de si bastante volátil, está a ser afetado em diversos quadrantes. De acordo com dados da Bloomberg consultados pela Lusa, pelas 10h50 em Lisboa, a Ether, a criptomoeda da plataforma Ethereum, a segunda mais importante do setor, também caía quase 17% para 2.284 dólares.

A mais usada criptomoeda do mundo vale, neste momento, 51.866,45 dólares, penalizada pelas tensões geopolíticas e pelos receios de recessão na economia norte-americana.

Os mercados ligados às criptomoedas abriram o dia no negativo graças à descida da cotação da Bitcoin em 8.769,11 euros, uma descida na ordem dos 12,3% nas últimas 24 horas, revela o portal Google Finance .

Às 12h49, a Mota Engil marcava -5.30% e a EDP Renováveis -4.14%.

Ainda assim, o impacto é maior na Ásia, com o índice japonês Nikkei 225 a cair 12,40%.

As criptomoedas desvalorizaram-se esta segunda-feira fortemente envoltas num ambiente em que pontuam as pressões em todos os mercados financeiros a nível mundial, devido aos receios de uma possível recessão nos Estados Unidos, depois dos fracos indicadores macroeconómicos divulgados nos últimos dias, bem como à possibilidade de a Reserva Federal (Fed) ter tardado em baixar as taxas de juro.

O mercado também está também atento às tensões no Médio Oriente, onde o Irão e os seus aliados Hamas e Hezbollah podem retaliar contra Israel pelo assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh.