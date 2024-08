Hilton abre três novos hotéis em Portugal até 2026

A Hilton anunciou esta sexta-feira a abertura de três novos hotéis em Portugal, entre 2025 e 2026, em Vilamoura (Algarve), Santiago do Cacém (Setúbal) e Lisboa, sem revelar o valor do investimento.

"No ano passado, o número de turistas atingiu recordes históricos em Portugal e, com a expectativa de que a procura continue, vamos continuar a apostar neste mercado verdadeiramente atrativo", referiu, em comunicado, o vice-presidente sénior de desenvolvimento para a Europa, Oriente Médio e África na Hilton, Patrick Fitzgibbon.

A Lusa questionou sobre o valor do investimento, mas o grupo hoteleiro não revelou essa informação.

Os três novos hotéis vão operar sob as marcas Canopy by Hilton, na Marina de Vilamoura (Algarve), Tapestry Collection by Hilton, na Costa de Santo André (Santiago do Cacém, Setúbal) e DoubleTree by Hilton, perto do aeroporto de Lisboa.

No Algarve, o novo hotel resulta de um acordo de gestão com o Arrow Global Group e em Lisboa e Santiago do Cacém os estabelecimentos vão abrir no âmbito de um acordo de "franchising" com o Grupo Mercan Properties.

A Hilton conta atualmente com mais de 20 hotéis em operação e desenvolvimento em Portugal.