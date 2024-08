Eventual chumbo do Orçamento do Estado preocupa empresários da ACEGE

A aprovação do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) será o grande teste da maioria relativa do Governo de Luís Montenegro e mais de metade (52%) dos associados da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE) inquiridos no barómetro ACEGE/Renascença/ECO admite estar preocupada, com o eventual chumbo e consequente gestão do país por duodécimos.

Curiosamente, a maioria (56%) também admite que a atividade da respetiva empresa não será penalizada se o OE2025 não passar, contra apenas 30% que receia algum tipo de impacto negativo.

Para 44%, não constitui um problema se o Orçamento do Estado chumbar.

Já a descida do IRC reúne mais consenso. A aprovação do diploma, que será votado fora do Orçamento do Estado, é considerada prioritária para mais de 62%.