​Prestação da casa baixa até 57 euros em agosto

Segundo a simulação feita pelo economista Nuno Rico, “para quem tenha uma Euribor a 12 meses e um financiamento de 150 mil euros, a 30 anos e com um spread de 1%, a redução é de quase 57 euros na prestação mensal ”.

É uma boa notícia para as famílias que “tenham contrato de crédito à habitação revisto durante o próximo mês”, diz Nuno Rico, economista da Deco/PROTeste, que acrescenta que o valor da redução “depende do indexante que tenham no respetivo contrato”.

Quem está a pagar a casa ao banco, pode ter um alívio na prestação, caso o contrato seja revisto em agosto. Isto acontece porque as médias da Euribor continuam o seu movimento de descida gradual, que se verifica desde o início de 2024.

Quanto aos consumidores com contrato indexado à Euribor a 3 meses “vão poupar 18 euros em relação à última revisão que aconteceu em maio deste ano”.

Este economista diz à Renascença que, “para as famílias que têm a Euribor a 12 meses, há um ano a sua prestação era de quase 819 euros e, em agosto, a sua prestação será um pouco acima dos 762 euros, ou seja, mais de 56 euros de poupança mensal, o que se traduz numa poupança interessante ao longo do ano”.

Prestações revistas em dezembro podem baixar mais de 100 euros

Considerando o atual contexto económico, Nuno Rico prevê que este movimento de descida gradual se mantenha nos próximos meses.

Este especialista da DECO/PROTeste avisa, no entanto, que o movimento de descida “será mais lento do que aconteceu quando as Euribor subiram”.

Nuno Rico antecipa que no final deste ano as médias das Euribor “possam estar próximas dos 3%”.

Nos casos de revisão do contrato em dezembro, com a Euribor a 12 meses, o corte no valor da prestação pode ser um pouco mais de 100 euros, conclui o economista Nuno Rico.