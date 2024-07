Lucros da Sonae crescem 14% no primeiro semestre

A Sonae registou, no primeiro semestre deste ano, resultados líquidos atribuíveis a acionistas de 75 milhões de euros, um aumento homólogo de 14%, adiantou o grupo, em comunicado divulgado esta terça-feira.

Esta performance deveu-se a uma melhoria do EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações), "decorrente dos ganhos de quota e da performance dos negócios, que mais do que compensou o incremento das depreciações em consequência do forte investimento realizado, dos custos financeiros e dos impostos".

Segundo a Sonae, o EBITDA consolidado melhorou 18%, para 410 milhões de euros, "traduzindo o investimento no desenvolvimento do portefólio e o sólido desempenho dos negócios de retalho alimentar e de telecomunicações".

O volume de negócios registou um aumento homólogo de 11,4%, para aproximadamente 4,3 mil milhões de euros, "impulsionado pelo crescimento da MC [Modelo Continente] e da Worten, que reforçaram as suas posições de liderança no mercado português, e pela integração da Musti", destaca a Sonae.