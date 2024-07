Estado compra participação da Global Media na Lusa

O Estado comprou esta quarta-feira 5,71% da participação da Global Media e da Páginas Civilizadas na Lusa por 2,49 milhões de euros, passando a deter 95,86% do capital da agência noticiosa.

Os contratos foram assinados nas instalações da agência Lusa, em Lisboa, entre a sub-diretora da Direção-geral de Tesouro e Finanças, Lurdes Castro, em representação do Estado, Marco Galinha, das Páginas Civilizadas e Vitor Coutinho, Diogo Queirós de Andrade e Mafalda Campos Forte, pelo grupo Global Media.

O negócio foi fechado depois de na terça-feira ter sido concluída a venda do JN, TSF e outros títulos da Global Media à Notícias Ilimitadas. Além do JN e TSF, o negócio envolve a compra pela NI do Jornal de Notícias, Jornal de Notícias História, os sites NTV e Delas, Notícias Magazine, O Jogo, Volta ao Mundo e Evasões.

Com a decisão concretizada esta quarta-feira, o Estado fica detentor de 95,86% do capital da agência noticiosa portuguesa, que tem as participações minoritárias da NP - Notícias de Portugal (2,72%), Público (1,38%), RTP (0,03%) e O Primeiro de Janeiro, SA e Empresa do Diário do Minho, Lda, cada um 0,01%. A Global Media detinha uma participação de 23,36% da Lusa e a sua acionista Páginas Civilizadas 22,35%.

O anterior Governo, chefiado por António Costa (PS), pretendia avançar com a compra das participações da Global Media e Páginas Civilizadas, mas, em 30 de novembro de 2023, o negócio falhou por "falta de consenso político alargado", tendo agora sido retomado pelo executivo PSD/CDS, de Luís Montenegro, que tomou posse em abril.