CGD fecha primeiro semestre do ano com lucros de 889 milhões

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou lucros de 889 milhões de euros no primeiro semestre, anunciou o banco público esta quarta-feira. Este ano o banco público vai entregar ao Estado 1248 milhões de euros, entre dividendos e imposto. Só em dividendos, serão mais de 800 milhões, um valor que cresceu agora com os resultados da primeira metade do ano, como explica o presidente do banco, Paulo Macedo.

Este resultado representa uma subida de 46,2% face ao período homólogo.

Ficam assim fechadas as contas da Caixa Geral de Depósitos com o Estado, depois do processo de recapitalização.

Ainda sobre os resultados do primeiro semestre, destaque para o aumento dos depósitos e do crédito à habitação. O banco reduziu ainda o spread em mais de 2700 contratos de crédito para compra de casa, em 260 milhões de euros: mais de 9600 contratos passaram para taxa fixa.

[Notícia atualizada às 17h22 de 31 de julho de 2024]