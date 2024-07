Quebra no Alojamento Local? Turistas fazem reservas mais "em cima da hora"

Os turistas estão a fazer as reservas mais “em cima da hora” no alojamento local (AL), avisa o presidente da associação que representa estes empresários, que pede calma e cautela nas previsões.



Em declarações à Renascença, Eduardo Miranda, da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), diz que ainda é cedo para fazer balanços.

Apesar de um mês de julho com uma ligeira quebra no alojamento local, Eduardo Miranda acredita que as contas no final da época alta não devem trazer grandes mudanças.

“É preciso ter alguma calma e cautela nestas análises, ainda mais com esta dinâmica de reservas em cima da hora. Julho pode ter tido um pequeno desvio nas cidades grandes, Lisboa e Porto, mas a previsão é que o verão - agosto e setembro - andem em linha com o ano passado”, sublinha.

O presidente da Associação do Alojamento Local justifica o abrandamento das reservas em julho com o Europeu de Futebol, organizado pela Alemanha.

Eduardo Miranda sublinha que as duas equipas finalistas, Espanha e Inglaterra, são dos mercados mais importantes para o setor.

“Em julho houve alguns sinais de algum abrandamento de reservas, o que era de alguma maneira esperado porque tivemos a final do Euro, ainda mais que a final opôs Espanha e Inglaterra, dois mercados alvo importantes. É possível que isso tenha tido algum ligeiro efeito em termos de ocupação e é normal que alguns operadores fiquem mais ansiosos e, em cima do acontecimento, façam alguns ajustamentos de preços”, sublinha o presidente da ALEP, sobre a baixa de preços no alojamento local para responder à quebra de procura.