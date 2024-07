Isenção de IMT para jovens é interessante mas insuficiente

Para a OA, a resposta à crise da habitação passa pela adoção de medidas de fiscalidade verde inclusiva, como a redução do IVA da construção associada a parâmetros de sustentabilidade e com benefícios para habitação para quem tem mais necessidade.

O decreto-lei que determina uma isenção de Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e de Imposto do Selo na compra da primeira habilitação por jovens até aos 35 anos foi publicado em Diário da República na sexta-feira, e produz efeitos a partir de quinta-feira.

"Tem que se beneficiar a intervenção nos edifícios existentes, nós precisamos que o país se direcione mais para a reabilitação do seu património, dos edifícios que já temos, em vez de criar novos", defendeu o bastonário.

A reabilitação, vincou, além de contribuir para o resolução da crise habitacional, permite também combater a pobreza energética dos edifícios, que, para Avelino Oliveira, não se resolve apenas com os programas de apoio à substituição de janelas, ou instalação de equipamentos como bombas de calor e outros.

"Nós achamos que o grande problema da crise da habitação, por muito que haja medidas de investimento público, se resolve mais com políticas. Vai ter de ser dentro do património construído que já existe e que pertence ao setor privado, isso não há dúvidas", considerou o bastonário, apontando, além da necessidade de incentivos fiscais e diretos, a simplificação legislativa e burocrática.

"Neste momento, qualquer pessoa que tenha um edifício que precisa de ser reabilitado, está perante uma enorme dor de cabeça", que "dificulta a vontade das pessoas de disponibilizar o seu património para o mercado da habitação", explicou o responsável.

Para a OA, "todo o processo, desde a burocracia, ao próprio licenciamento, aos custos financeiros, taxas, questões fiscais e até incentivos têm de privilegiar a reabilitação", em vez de deixar essa intervenção para o mercado do turismo, que tem como consequência o esvaziamento dos centros das cidades.

"Continuamos a alargar o perímetro urbano, quando nós já temos cidades com os equipamentos todos, com as escolas, etc., e que depois não estão a ser utilizados como espaço de cidadania. Esse equilíbrio é o grande desafio e eu acho que nós, provavelmente, precisávamos urgentemente de rever o Plano Nacional de Ordenamento do Território", realçou Avelino Oliveira.

Relativamente à simplificação dos processos de licenciamento, a OA é uma das entidades que está a trabalhar com o Governo para a reformulação do Simplex Urbanístico, que espera que esteja concluída em setembro.

"O Simlex [Urbanístico] foi vendido como uma panaceia que não existia e já se revelou, porque os números demonstraram que há menos licenciamento, há menos projetos aprovados, há um decréscimo, quer de entrada, quer de saída dos processos nos municípios", apontou.