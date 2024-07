​Há mais cruzeiros a chegar a Lisboa

Depois de um início de ano difícil com menos um operador a fazer escala, o terminal de cruzeiros de Lisboa recuperou e conseguiu aumentar a atividade em junho.



Com mais escalas e com mais passageiros, junho foi um mês de crescimento da atividade no Porto de Lisboa.

O número de escalas aumentou 32%, passando de 25, em junho de 2023, para 33 em junho do corrente ano.

Relativamente ao número de passageiros, foi registado um aumento de 13%, subindo de 53.852 em 2023 para 60.922 em 2024.

Estes são números que deixam o presidente da Administração do Porto de Lisboa satisfeito, salientando que “toda esta atividade gera um enorme impacto em termos da economia da região”.

Carlos Correia salienta que o aumento verificado no mês de junho, face ao período homólogo, é tanto mais importante tendo em conta que “2023 foi um ano recorde em que o Porto de Lisboa ultrapassou os 700 mil passageiros”.

O responsável máximo do Porto de Lisboa diz ainda à Renascença que “o próximo desafio é reduzir o impacto negativo em termos de ambiente relativamente a esta atividade”.