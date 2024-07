Euribor cai em todos os prazos para novos mínimos de mais de um ano

A taxa Euribor desceu esta segunda-feira para novos mínimos de mais de um ano a três, a seis e a 12 meses.

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que baixou para 3,636%, manteve-se acima da taxa a seis meses (3,590%) e da taxa a 12 meses (3,425%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável e que esteve acima de 4% entre 14 de setembro e 1 de dezembro, caiu hoje para 3,590%, menos 0,001 pontos e um novo mínimo desde 8 de maio de 2023, depois de ter atingido 4,143% em 18 de outubro, um máximo desde novembro de 2008.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a maio apontam a Euribor a seis meses como a mais utilizada, representando 37,5% do 'stock' de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que a Euribor a 12 e a três meses representava 33,8% e 25,2%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor, que esteve acima de 4% entre 16 de junho e 29 de novembro, recuou hoje para 3,425%, menos 0,001 pontos e um novo mínimo desde 22 de março de 2023, contra o máximo desde novembro de 2008, de 4,228%, registado em 29 de setembro.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses desceu, ao ser fixada em 3,636%, menos 0,019 pontos e um novo mínimo desde 8 maio de 2023, depois de, em 19 de outubro, ter subido para 4,002%, um máximo desde novembro de 2008.

Em 18 de julho, o BCE manteve as taxas de juro diretoras e a presidente do BCE, Christine Lagarde, não esclareceu o que vai acontecer na próxima reunião em 12 de setembro, ao afirmar que tudo depende dos dados que forem conhecidos.

Os analistas antecipam que as taxas Euribor cheguem ao final do ano em torno de 3%.