Cartel da Banca. Tribunal de Justiça da União Europeia confirma penas de 225 milhões a 14 bancos portugueses

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) confirmou esta segunda-feira as multas aplicadas pela Autoridade da Concorrência (AdC) a 14 bancos, em 2019, por violação da concorrência, rejeitando os recursos apresentados da decisão do regulador.

Os bancos condenados são o BBVA, o BIC (por factos praticados pelo então BPN), o BPI, o BCP, o BES, o Banif, o Barclays, a CGD, a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, o Montepio, o Santander (por factos por si praticados e por factos praticados pelo Banco Popular), o Deutsche Bank e a UCI.

Num comunicado relativo ao acórdão esta segunda-feira proferido, o TJUE refere que "a troca de informações ocorrida durante mais de uma década entre 14 instituições de crédito em Portugal pode constituir uma restrição à concorrência por objeto".



Em causa está a troca de informações respeitantes aos mercados do crédito à habitação, do crédito ao consumo e do crédito às empresas e que "incidiam sobre determinadas condições, atuais e futuras, aplicáveis às operações, nomeadamente aos 'spreads' e às variáveis de risco, bem como sobre os valores de produção individualizados dos participantes nessa troca".

O tribunal considera que pode haver restrição da concorrência "quando as informações trocadas forem confidenciais e estratégicas no sentido de que estas informações são suscetíveis de revelar o comportamento futuro de um concorrente nos mercados em causa".