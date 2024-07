Alta velocidade. Aberto concurso público para o troço entre Oiã e Soure

Para além da construção de 71 quilómetros de linha de alta velocidade (LAV), a parceria público-privada (PPP) prevê ainda a adaptação da atual estação de Coimbra-B e a quadruplicação da linha do Norte entre Taveiro e Coimbra.

O concurso de concessão, o segundo a ser lançado no âmbito do projeto da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa, tem um valor máximo de adjudicação de 1,6 mil milhões de euros, segundo o aviso publicado esta sexta-feira em Diário da República .

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou esta sexta-feira o concurso internacional para a parceria público-privada no segundo troço da linha de alta velocidade, entre Oiã e Soure. As propostas podem ser apresentadas até janeiro de 2025.

O concurso público para a concessão da primeira PPP já viu ser entregue uma única proposta, no caso do consórcio LusoLAV, que inclui as empresas Mota-Engil, Teixeira Duarte, Casais, Gabriel Couto, Alves Ribeiro e Conduril.

À semelhança da concessão do primeiro troço, entre Campanhã e Oiã, esta contrato tem um prazo total de 30 anos, incluindo "um período de desenvolvimento, que se estima que seja de cinco anos, e um período de disponibilização da infraestrutura, com uma duração prevista de 25 anos".

Uma nova "subestação de tração elétrica na zona de Coimbra e ligações da LAV à Linha do Norte", nas proximidades de Oiã, no concelho de Oliveira do Bairro (distrito de Aveiro), Adémia e Taveiro, no concelho de Coimbra, e Soure (distrito de Coimbra) são outras das intervenções previstas neste troço.

Consórcio Lusolav foi o único a passar no crivo do(...)

Já Coimbra passará a estar, segundo previsões da IP, a 50 minutos de Lisboa e a 30 minutos do Porto.

A linha de alta velocidade Lisboa-Porto deverá ligar as duas principais cidades do país em cerca de uma hora e 15 minutos.

O lançamento da terceira PPP, correspondente ao troço Soure - Carregado (em Alenquer) está previsto para janeiro de 2026 . Antes disso, ainda vai passar, no segundo semestre deste ano, pelo processo de consulta pública da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

A primeira fase (Porto-Soure) da linha de alta velocidade em Portugal deverá estar pronta em 2030, estando previsto que a segunda fase (Soure-Carregado) se complete em 2032, com ligação a Lisboa assegurada via Linha do Norte.

Já a ligação do Porto a Vigo, na Galiza (Espanha), prevista para 2032, terá estações no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Braga, Ponte de Lima e Valença (distrito de Viana do Castelo).

No total, segundo o anterior Governo, os custos do investimento no eixo Lisboa-Valença rondam os sete a oito mil milhões de euros.