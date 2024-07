Oeiras foi o município com valor de rendimentos mais elevado em 2022

Oeiras foi o município onde o valor dos rendimentos em 2022 foi mais elevado, apresentando um valor mediano do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado de 15.190 euros, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as Estatísticas do Rendimento ao Nível Local, documento anual que incide sobre os rendimentos brutos declarados ao fisco, deduzidos do IRS pago ao Estado por sujeito passivo, esse valor, em 2022, situou-se em 10.679 euros em Portugal, e 70 municípios, mais um do que em 2021, apresentaram valores superiores à referência nacional.

De acordo com o INE, os municípios com valores medianos superiores a 12.500 euros, além de Oeiras, foram Lisboa (13.809 euros), Alcochete (12.874), Cascais (12.843) e Coimbra, com 12.557 euros.

O documento destaca ainda que nos valores mais baixos a nível nacional, inferiores a 9.500 euros, "evidenciou-se um conjunto de municípios sobretudo da região Norte", embora, no caso da Área Metropolitana do Porto, três municípios contíguos - Porto (11.975 euros), Maia (11.914) e Matosinhos (11.514 euros) - possuam elevados valores medianos de rendimentos.

Os dados consultados hoje pela agência Lusa, tratados e compilados pelo INE com base em informações partilhadas pela Autoridade Tributária e Aduaneira, revelam ainda, por sub-regiões, que a Grande Lisboa (12.336 euros), a Península de Setúbal (11.741) e a Região de Coimbra (10.881 euros) foram aquelas que apresentaram os maiores valores medianos do rendimento líquido por pessoa.

Com valores superiores à referência nacional de 10.679 euros, a lista inclui ainda a Região de Leiria (10.859 euros), o Alentejo Central (10.804), a Região de Aveiro (10.789) e as regiões autónomas dos Açores (10.776) e da Madeira (10.763 euros).

No extremo oposto, as sub-regiões do Alto Tâmega e Barroso (8. 859 euros) e do Tâmega e Sousa (9.195 euros) apresentaram os rendimentos medianos mais baixos, inferiores a 9.500 euros por pessoa.

O INE assinalou ainda que o valor mediano do rendimento líquido por pessoa "aumentou 5,4%, em relação ao ano anterior".

"Todos os municípios, com exceção de Odemira, aumentaram o valor mediano do rendimento líquido por pessoa e em 228 dos municípios aquele aumento foi superior ao do país", frisou.