Produção de azeite teve em 2023 a segunda campanha mais produtiva de sempre

A produção de azeite ultrapassou os 1,75 milhões de hectolitros em 2023, o que corresponde à segunda campanha oleícola mais produtiva de sempre, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

As Estatísticas Agrícolas de 2023, do INE indicam, contudo, que o elevado teor de humidade das azeitonas dificultou a extração de azeite, o que resultou numa funda [rendimento da azeitona no lagar] menor.

Os dados divulgado esta terça-feira s referem ainda que o grau de autoaprovisionamento do azeite em 2022 foi de 198,6% (98,6 pontos percentuais acima da autossuficiência), ficando 66,2 p.p. abaixo do valor apresentado em 2021.

O país bateu o recorde do grau de autoaprovisionamento em 2021, tendo registado o valor mais elevado de toda a série disponível.

Campanha dos cereais foi a pior de sempre



Já a campanha dos cereais para grão de outono/inverno 2022/23 foi muito marcada pela "seca severa da primavera", sendo a pior de sempre para todas as espécies cerealíferas.

Tratou-se da pior campanha de sempre para todas as espécies cerealíferas, de acordo com as Estatísticas Agrícolas de 2023 elaboradas pelo INE, devido aos decréscimos de áreas (exceto cevada) e de produtividades.

A precipitação acumulada no outono/inverno possibilitou alguma recuperação dos níveis de armazenamento das albufeiras e regadios privados, permitindo que a campanha de regadio decorresse com normalidade, adianta.

Apesar de dificuldades pontuais de escoamento e armazenamento do milho para grão, devido à concentração das colheitas antes das chuvas, registou-se um aumento de produção de 7%, face a 2022. .

A produção de arroz, por sua vez, registou um crescimento de 15% em resultado dos aumentos de área e, sobretudo, de produtividade.