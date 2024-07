NOS reforça aposta na Inteligência Artificial com compra de 20% da DareData

A empresa de telecomunicações NOS decidiu entrar no capital da portuguesa DareData, especializada em Inteligência Artificial (IA) e com clientes em mais de cinco países e em diferentes setores de atividade.

A DareData Engineering dispõe de soluções de IA, Machine Learning e IA Generativa. A NOS acredita que “esta parceria permitirá o crescimento de ambas as empresas nesta área de inovação e disrupção tecnológica, de grande protagonismo futuro”.

Ainda de acordo com fonte da empresa de telecomunicações, ao adquirir 20% do capital da DareData, a NOS adquire também parte de “um dos principais atores em ascensão no campo da IA, que está a moldar o futuro da Inteligência Artificial em Portugal”.

Na prática, “representa uma aposta estratégica de futuro para a criação de uma nova vaga de produtos de Inteligência Artificial, incluindo produtos conversacionais utilizando tecnologia de inteligência artificial generativa, com múltiplas aplicações em diversos setores de atividade e países”, explica a NOS, em comunicado enviado à Renascença.

A DareData arrancou em 2019 e é atualmente liderada por Nuno Brás, Ivo Bernardo e Rui Figueiredo. Tem mais de 40 clientes e mais de 100 projetos nacionais e internacionais concluídos, em áreas como Telecomunicações, Indústria, Farmacêutica, Retalho ou Banca.

A empresa tem vindo a alargar a presenta internacional e já tem projetos nos Estados Unidos, Brasil, Espanha, França, Grécia, Noruega ou Austrália.

Emprega mais de 50 engenheiros e cientistas de dados e em 2023 cresceu 80%, com um volume de faturação de três milhões de euros.

Miguel Almeida, CEO da NOS, sublinha que a nova participada tem “elevado potencial de crescimento”. Além disso, “já havia um caminho construído entre a NOS e a DareData, durante o qual pudemos observar a qualidade da sua equipa de gestão e a valiosíssima pool de talento qualificado. Acreditamos que esta operação irá abrir novas perspetivas para o desenvolvimento de um conjunto de novas soluções de IA para um mercado global.”

Pela DareData, Ivo Bernardo, um dos sócios, destaca que esta parceria vai permitir “levar a IA a ainda mais empresas, em Portugal e em todo o mundo” e promete “soluções de IA escaláveis, seguras e de alto valor acrescentado.”

Neste momento a NOS conta com cerca de 6 milhões de clientes móveis, 1,7 milhões de clientes de televisão, 1,8 milhões de clientes de telefone fixo e 1,5 milhões clientes de internet de banda larga fixa.