Preço mediano da habitação sobe 5% no 1.º trimestre para 1.644 euros/m2

O preço mediano da habitação subiu 5% no primeiro trimestre, para 1.644 euros por metro quadrado (euros/m2), tendo acelerado em 14 dos 24 municípios mais populosos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), hoje divulgados. .

Dos 14 municípios populosos, destacaram-se o Funchal com mais 17,6 pontos percentuais, o município do Porto, com um acréscimo de 3,6 pontos, e o de Lisboa, que acelerou 0,5 pontos percentuais.

Os municípios de Lisboa (4.190 euros/m2), Cascais (3.881 euros/m2) e Oeiras (3.281 euros/m2) apresentaram os preços da habitação mais elevados.

No sentido oposto, registou-se um abrandamento dos preços da habitação em dez dos 24 municípios com mais de 100.000 habitantes.

Na Grande Lisboa e na Área Metropolitana do Porto, o preço mediano das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou em 82,3% e 47,5%, respetivamente, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional.

O preço mediano da habitação aumentou, em relação ao período homólogo de 2023, em 19 das 26 sub-regiões NUTS III (nomenclatura de Unidades Territoriais para fins estatísticos), com destaque para o Baixo Alentejo, que cresceu 28,5%.