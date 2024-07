Combustíveis ficam mais baratos esta semana

O preço dos combustíveis vai baixar este semana. Segundo as previsões do Automóvel Clube de Portugal (ACP), o preço do gasóleo deverá descer 2,5 cêntimos para um preço médio de 1,580 €/litro e o da gasolina 2 cêntimos, passando a custar 1,732 €/l.

A descida acontece porque o governo reduziu o Imposto Sobre produtos Petrolíferos (ISP) e suspendeu a atualização da taxa de carbono de forma a combater a subida dos preços, que já durava há cinco semamas consecutivas.

Ainda assim, o preço da gasolina está 10 cêntimos mais caro que em janeiro. O mesmo acontece com a gasolina, com apesar da diferença ser de 4 cêntimos.