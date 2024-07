Nova moeda de cinco euros entra em circulação ainda em julho

O Banco de Portugal anunciou, esta quinta-feira, uma nova moeda de cinco euros. Chamada de "Ulisses", a nova moeda vai entrar em circulação na próxima semana, dia 17 de julho.

De acordo com o comunicado do Banco de Portugal, a nova moeda tem poder liberatório apenas dentro do país.

"Ulisses" apresenta no seu anverso a figura de Ulisses, mítico fundador da cidade de Lisboa, amarrado ao mastro de uma embarcação no eixo central; o escudo nacional à esquerda; o seu valor facial à direita e sete sereias com corpo de ave, asas e garras estendidas no seu interior.

No reservo está representada a figura de Ulisses em posição de defesa, armado com arco e flecha ao centro e uma serpente que, com o seu corpo, descreve sete curvas, sugerindo as sete colinas de Lisboa no círculo exterior.

Na orla alternadas com a representação estilizada de ondas do mar, as legendas “Ulisses”, “Portugal”, “2024”, “Casa da Moeda” e a indicação do autor.

O seu limite de emissão é de 30 mil moedas.