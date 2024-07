Alta velocidade. Concurso de PPP do troço Porto-Oiã só tem uma proposta admitida

“Ao final da manhã do dia 3 de julho, o júri foi informado de que um agrupamento interessado”, formado pela Sacyr Somague, NGE Concessions e Alberto Couto Alves, tinha entregue em mão, “pelas 10h44, na sede das Infraestruturas de Portugal, no Pragal, dois envelopes”, afirma a IP.

Em comunicado, a IP explica que foram recebidas duas outras proposta. Uma, da Alexandre Barbosa Borges (ABB), "não reunia as condições necessárias para que fosse considerado como uma proposta", e outra não foi submetida através do procedimento previsto nas regras do concurso, usando a plataforma eletrónica de compras públicas.

A proposta admitida pelo júri é a do Lusolav - Gestão da Ferrovia de Alta Velocidade, S.A., um consórcio formado pela Mota-Engil, Teixeira Duarte, Casais, Alves Ribeiro, Conduril e Construções Gabriel A.S. Couto.

Apenas uma proposta foi aceite pelo júri do concurso público para a construção e concessão da primeira fase da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa . A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou esta sexta-feira que só o consórcio liderado pela Mota-Engil viu a proposta ser aceite .

Segundo a Infraestruturas de Portugal, o júri do concurso “procedeu a uma análise detalhada dos factos relatados, tendo entendido não estar demonstrada a ocorrência de uma situação de ‘justo impedimento’ ”.

Segundo a gestora pública da rede ferroviária, os envelopes continham “a proposta deste agrupamento e uma explicação dos factos que o impediram de submeter a sua proposta na Plataforma de Compras Públicas, dentro do prazo legal previsto, requerendo, por fim, a aceitação da sua proposta”.

Agência Portuguesa do Ambiente condiciona o parece(...)

O concurso do troço entre Porto e Oiã da linha de alta velocidade tinha um preço base de 1.661 milhões de euros, ao qual acrescem 480 milhões de fundos europeus do Mecanismo Interligar a Europa. O resultado do concurso, em que Portugal se candidatou a 875 milhões de euros, será anunciado neste mês de julho.

A concessão, de 30 anos, engloba 5 anos para a conceção, projeto, construção e financiamento da infraestrutura, e 25 anos para a manutenção e disponibilização da linha.

Consórcios espanhóis desistiram de propostas

O concurso atraiu, inicialmente, o interesse de várias construtoras espanholas, que se dividiram em três consórcios. Contudo, segundo o diário “elEconomista.es”, todos desistiram de uma eventual candidatura por considerarem o preço baixo.

O diário espanhol aponta que as empresas espanholas recuaram nas intenções por considerarem o preço do contrato baixo. A estimativa das empresas é que as necessidades de financiamento estejam mais próximas de 1.800 milhões de euros.

Os consórcios – um da Acciona, FCC e Ferrovial, outro da OHLA, Comsa, NGE e TSO, e outro da Azvi, Webuild, Ascendi, Tecnovia e os fundos John Laing e TIIC – deixam em aberto a possibilidade de concorrer à segunda e terceira parceria público-privada da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa.