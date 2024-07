Renováveis podem baixar a fatura da eletricidade entre 10% e 20%

As energias renováveis podem baixar a fatura da eletricidade entre 10 a 20%. São contas avançadas à Renascença por Doug Arent, diretor executivo do Laboratório Nacional de Energias Renováveis dos Estados Unidos da América (EUA), que atualmente trabalha com 40 países em todo o mundo.

Segundo o especialista, as energias renováveis, em particular a eólica e a solar, muitas vezes também a hidroelétrica e a biomassa, são as novas opções de menor custo em quase todos os países do mundo. O impacto no preço pode chegar aos 20%.

"Depende muito explicitamente da estrutura do mercado eléctrico e das regras que forem definidas. Não há uma resposta genérica. Sabemos, por exemplo, que em algumas comunidades na Europa e no Reino Unido, onde as empresas foram convidadas a produzir energia localmente, os consumidores locais podem comprar energia diretamente ao produtor. Ou seja, depende da estrutura do mercado. Em muitos casos, poupam 10 ou 20%", explicou Doug Arent.

O laboratório de Doug Arent está neste momento a implementar a transição para as renováveis em Los Angeles, que tem o dobro da população de Portugal. Até 2035, a cidade quer estar a funcionar a 100% com energia limpa.