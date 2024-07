O ministro da Economia afirmou esta quarta-feira que Portugal tem "um problema" de "excesso de carga fiscal global", apontando que as empresas e famílias têm "uma tonelada" de impostos em cima.

Pedro Reis falava na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação, no âmbito da audição regimental.

"Nós, em Portugal, temos um problema de excesso carga fiscal global", afirmou Pedro Reis, em resposta ao PS.

As empresas "estão com uma tonelada de fiscalidade em cima, as famílias têm uma tonelada de impostos em cima", prosseguiu o governante.

O ministro salientou que o "excesso na taxa de IRC" tem impacto no que respeita à atração de investimento externo.