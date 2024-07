Primeiro-ministro elogia capacidade de resistência da Vista Alegre

O primeiro-ministro elogiou este sábado a capacidade de resistência da empresa Vista Alegre, que está a comemorar 200 anos, afirmando que são exemplos destes que mostram que o país será "mais desenvolvido e mais justo" nos próximos anos.

"É a olhar para caminhos como este, para quem conseguiu durante 200 anos resistir, persistir, inovar e recriar, que nós vemos a força que vamos ser no futuro, nos próximos anos, um país mais desenvolvido e mais justo", disse Luis Montenegro durante um jantar de comemoração dos 200 anos da Vista Alegre, em Ílhavo no distrito de Aveiro.

O chefe do Governo insistiu que o país só tem futuro e só consegue "dar a volta aos maus Governos" se, em simultâneo, "aproveitar as pessoas, apostar no conhecimento e se se abrir ao mundo".

"Nós só teremos futuro para darmos confiança nomeadamente aos mais jovens, de que não precisam de sair de Portugal para terem uma boa oportunidade, se conciliarmos todos estes interesses", defendeu.