Ministro da Economia admite negociar descida do IRC com oposição

O ministro da Economia, Pedro Reis, admite “negociar” com a oposição as medidas do programa “Acelerar a Economia”, como a redução do IRC.

No plano aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros, muitas das 60 medidas são fiscais e vão ser incluídas no Orçamento do Estado para 2025, com destaque para a redução do IRC.

“Será uma redução de dois pontos percentuais por ano. Quando chegar ao fim desse processo, passou de 21% para 15%” no final da legislatura, sublinha Pedro Reis, em entrevista à Renascença. No próximo ano o IRC baixa para 19%.

A medida é acompanhada de uma redução dos atuais 17% para 12,5% até 2027 da taxa de IRC dirigida às pequenas e médias empresas (PME) para lucros até 50 mil euros. De acordo com o ministro, em 2025 o imposto para este grupo de empresas desce para 15%.

O governante defende ainda que a descida da taxa geral de IRC, em 2% ao ano, não beneficia apenas as grandes empresas e ainda incentiva o investimento estrangeiro.