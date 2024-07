A despesa corrente em saúde aumentou 4,7% em 2023, atingindo cerca de 26,55 mil milhões de euros, segundo estimativas do INE, que apontam como contribuição para este crescimento a atividade dos hospitais públicos e privados e consultórios e clínicas privadas.

Segundo a Conta Satélite do Instituto Nacional de Estatística (INE) 2023, o valor da despesa corrente em saúde, de 26.559,6 milhões de euros (2.574,2 euros "per capita"), equivale a 10,0% do Produto Interno Bruto (PIB). .

De acordo com os dados, a despesa corrente pública (variação de 3,7%) e privada (6,6%) continuou a aumentar devido ao crescimento da atividade dos hospitais públicos e privados e dos prestadores privados de cuidados de saúde em ambulatório, como consultórios médicos e de medicina dentária e clínicas médicas com várias especialidades.

Em 2022, a despesa corrente em saúde tinha subido 5,6%, totalizando 25,37 mil milhões de euros, correspondendo a 10,5% do PIB e a 2.463,4 euros "per capita", refere o INE, indicando que "a continuação da recuperação da assistência não covid-19 iniciada em 2021 foi a principal causa para esta evolução".