​Pedro Nuno Santos admite viabilizar Orçamento "se o PS não for ignorado" pelo Governo

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, admite deixar passar o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) se não for ignorado pelo Governo.



Pedro Nuno Santos tem vindo a dizer que é “praticamente impossível” viabilizar o OE, mas em entrevista à RTP3 abre uma porta ao diálogo com o Governo de Luís Montenegro.

“Esse praticamente impossível só é superável na medida em que o Governo estiver na disposição de não ignorar o maior partido da oposição”, declarou o líder socialista.

Pedro Nuno Santos avisa que, “se o Partido Socialista for ignorado” e se o Governo se agarrar ao seu programa na construção do Orçamento, “vamos ter um problema”.

“Não podemos é ser ignorados e depois estar-se à espera que o PS levante o braço [e viabilizar o Orçamento]. Isso não existe, não vai acontecer nunca”, avisa o secretário-geral do PS.