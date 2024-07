Norte foi responsável por 51% de do emprego gerado em território nacional no primeiro trimestre

A população empregada na região Norte cresceu 2,7% no primeiro trimestre de 2024, em relação ao período homólogo de 2023, refletindo um aumento de 46.400 pessoas empregadas na região, revela esta terça-feira o boletim Norte Conjuntura.

Consultado pela Lusa, o boletim trimestral elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) destaca que, no período em análise, "a evolução do mercado de trabalho do Norte foi positiva para a maioria dos setores de atividade económica, sobretudo o setor dos serviços".

No resumo enviado à Lusa, a CCDR-N destaca que, em Portugal, foram criados 90.200 empregos durante os primeiros três meses deste ano, concluindo: "O Norte foi responsável por 51% de todo o emprego gerado em território nacional durante este período".

Ao nível percentual, o aumento nacional de população empregada foi de apenas 1,8%, acrescenta a comissão.

Os aumentos percentuais mais elevados de população empregada ocorreram nas atividades de informação e comunicação (18,1%), atividades de consultoria, científicas e técnicas (15,5%) e atividades imobiliárias (12,8%).

"Esta evolução também promoveu o crescimento do emprego em várias categorias profissionais", resume a CCDR-N.

No primeiro trimestre deste ano, e de acordo com o resumo do relatório, o aumento percentual mais acentuado foi verificado na classe dos agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta (21,6%), seguindo-se as classes dos técnicos e profissionais de nível intermédio (15,5%) e dos especialistas das atividades intelectuais e científicas (6,1%).

A CCDR-N revelou, também, que a taxa de desemprego do Norte diminuiu para 6,8%, menos 0,5 pontos percentuais face ao quarto trimestre de 2023, sendo que esta foi a primeira redução ao fim de cinco trimestres consecutivos em crescimento. .

A taxa de desemprego jovem registou a diminuição mais acentuada, evoluindo de 24,7% para 19,2% entre o quarto trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2024.

O boletim acrescenta que os salários mensais líquidos dos trabalhadores por conta de outrem do Norte registaram um crescimento, em termos reais, de 1,9% no primeiro trimestre de 2024, face ao mesmo período do ano passado.

Por outro lado, os indicadores do setor do turismo continuaram a manter uma trajetória de crescimento a Norte. .

"A par do que tem acontecido nos últimos trimestres, os dados são positivos e permitem referir que o número de cidadãos hospedados e as dormidas nos estabelecimentos turísticos do Norte aumentaram 10,7% e 10%, respetivamente", lê-se no resumo.

Merecem destaque as dormidas em estabelecimentos turísticos do Norte por parte de cidadãos não residentes que cresceram, em termos homólogos, 12,8% no trimestre em estudo, um valor superior ao aumento registado nas dormidas de turistas residentes (6,3%).

Por outro lado, os indicadores apresentados pelo boletim acrescentam que as exportações de bens do Norte diminuíram 6,3%, no trimestre em estudo.

O relatório acrescenta que os edifícios licenciados do Norte registaram uma redução de 12,1%, enquanto a taxa de inflação do Norte aumentou para 2,6% no primeiro trimestre de 2024, situando-se 0,4 pontos percentuais acima do valor nacional de 2,2%.