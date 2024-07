Investimento público em educação cai desde a pandemia

O investimento público em educação na União Europeia “ainda não recuperou da Covid-19”. A afirmação parte da comissária europeia para a Educação, Iliana Ivanova, no prefácio do relatório sobre investimento na educação.

A documento, conhecido no fim do mês de junho, aponta para um recuo na ordem de seis décimas do total da despesa pública dos 27.

Segundo o relatório, em 2022, os 27 investiram 9,5% da despesa pública no setor da educação, um valor que, em 2019, era de 10,1%.

Portugal acompanha esta tendência, mas de forma mais agravada. Em 2019, 10,5% da despesa pública portuguesa era aplicada no setor da educação, um valor que em 2022 caiu para 9,8%, uma quebra de sete décimas.

Ainda de acordo com o documento, quase 40% da despesa pública dos 27 é para o setor da proteção social. A segunda fatia maior vai para a saúde, com 15,5%.