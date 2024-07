Lagarde ainda não afasta risco de recessão e desemprego

“Dada a magnitude do choque inflacionista, ainda não está garantida uma ‘aterragem suave’. O que quero dizer com ‘aterragem suave’? Evitarmos uma recessão ou uma enorme deterioração do emprego”, sublinha a presidente do BCE .

O alerta foi deixado esta segunda-feira à noite, na abertura do encontro anual da autoridade monetária, que decorre em Sintra.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde , ainda não afasta risco de recessão ou de desemprego.

Num discurso que iniciou ao mesmo tempo que o jogo da seleção portuguesa no Euro2024, Christine Lagarde recorreu a várias referências futebolísticas e deixou uma garantia: o BCE vai colocar a inflação nos 2%.

“Não vacilaremos no nosso compromisso de assegurar o retorno da inflação ao nosso objetivo, em benefício de todos os europeus. Como disse o grande futebolista e treinador Bobby Robson: ‘os primeiros 90 minutos são os mais importantes’. Não descansaremos até termos ganho o jogo e a inflação tiver regressado a 2%. Será preciso mais do que 90 minutos, mas chegaremos lá no devido tempo”, declarou.

Apesar das incertezas, a estimativa é que o objetivo seja cumprido até ao final do próximo ano. Até lá, as decisões sobre as taxas de juro vão continuar a ser tomadas reunião a reunião.

“A solidez do mercado de trabalho significa que temos tempo para recolher nova informação. Mas as perspetivas de crescimento também continuam a ser incertas.