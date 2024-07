IRS Jovem. FMI pede prudência a Portugal

O Fundo Monetário Internacional (FMI) pede prudência orçamental a Portugal, alertando para a elevada perda de receita que vai resultar da descida do IRS Jovem aos contribuintes com menos de 35 anos, avança o jornal Económico.

Segundo os técnicos, a descida do IRS Jovem não só vai implicar uma perda de receitas considerável como pode não ser eficaz no sentido de evitar a emigração dos mais jovens e qualificados.

Depois de mais uma visita a Portugal, no último mês, os técnicos do FMI deixam vários elogios no relatório final de análise à situação da economia e das finanças públicas do país, mas pedem ao Governo que compense os cortes de impostos com outras medidas.

“Novos cortes planeados de impostos ou acréscimos da despesa devem ser cuidadosamente desenhados para garantir que se mantêm consistentes com a obtenção do excedente planeado ou compensados por outra medida”, indica o documento, divulgado esta segunda-feira, citado pelo jornal.

Apesar da aprovação de várias medidas com impacto do lado da despesa, os técnicos do FMI acreditam na obtenção de novo excedente este ano, que o Governo estima entre 0,2% e 0,3% este ano e no próximo.